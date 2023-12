União para ganhar "final"

Na Youth League, o Benfica procura segurar um lugar no playoff de qualificação para os oitavos-de-final. Para evitar fazer contas, basta vencer o Salzburgo. O empate será suficiente se o Inter não vencer a Real Sociedad, no outro jogo do Grupo D. Caso perca, terá de esperar que o outro encontro fique empatado. Por via das dúvidas, as águias só pensam num resultado. "Queremos ser melhores do que o adversário e ganhar", frisou o técnico Paulo Lopes, à BTV, com o lateral Diogo Spencer a concordar. "É uma final. Ganhar ou ganhar! Estamos mentalizados para dar tudo, à Benfica. A equipa está unida", afirmou.