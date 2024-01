Di María antecipa títulos

No rescaldo da vitória com o Boavista e antes de o Benfica dar início à discussão de mais um troféu, a Allianz Cup, Di María antecipa que "coisas bonitas estão a chegar". Não se referindo à competição que será discutida em Leiria, o avançado argentino considera que o que é importante é o grupo continuar a trabalhar focado.

"Continuamos a lutar. Uma boa vitória que continua a dar-nos alegria e força para continuar a trabalhar. Vamos em frente. Coisas bonitas estão a chegar e temos de estar a 100 por cento. Vamos lá, Benfica", escreveu o jogador nas redes sociais, na sequência do duelo com os axadrezados, jogo em que fez um golo e uma assistência, no triunfo por 2-0. O próximo duelo é com o Estoril, na quarta-feira, partida que está agendado para as 19h45.