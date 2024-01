Kökçü aproveita folga para voltar à Holanda

Com o plantel do Benfica a gozar de uma folga na próxima quarta-feira, Kökçü aproveitou para voltar à Holanda. Na rede social Instagram, o médio publicou uma fotografia tirada em Haarlem, cidade onde nasceu.O internacional turco, nascido na Holanda, foi titular no triunfo frente ao Estrela da Amadora, por 4-1, mas saiu ao intervalo, dando o lugar a Florentino, numa altura em que os encarnados venciam por 2-1.A estadia na Holanda, no entanto, será curta, já que a formação de Roger Schmidt volta aos trabalhos na quinta-feira para preparar a receção ao Gil Vicente, agendada para domingo.