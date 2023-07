21 adeptos na mira da APCVD por causa dos festejos do título do Benfica

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou esta terça-feira que 21 adeptos do Benfica foram "cautelarmente impedidos de aceder a recintos desportivos até ao final dos respetivos processos de contraordenação", na sequência de factos ocorridos durante a celebração do título do Benfica. De acordo com a nota da APCVD, os fãs em causa utilizaram "artefactos pirotécnicos nas imediações do estádio e no local dos festejos, Marquês de Pombal".