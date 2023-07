À atenção do Benfica: Bento foi titular no Athletico Paranaense, viu amarelo e falha próximo jogo

Bento, que está próximo do Benfica, jogou os 90 minutos da receção e vitória, por 1-0, frente ao Corinthians, em partida a valer para o Brasileirão. O guarda-redes brasileiro viu um amarelo aos 49' - o terceiro na prova - e fica, assim, fora da próxima jornada do campeonato.Num lance em que sai da área para afastar o perigo que parecia nascer dos pés de Yuri Alberto, junto à lateral direita, o guardião 'atropela' o avançado e é prontamente sancionado. Não joga, por isso, diante do Palmeiras de Abel Ferreira.As negociações entre águias e brasileiros, como o nosso jornal adianta na edição de hoje. O presidente do Athletico Paranaense deu conta que terá rejeitado uma primeira proposta do Benfica, mas admite que os encarnados irão voltar à carga. Bento é mesmo o alvo prioritário para a baliza.