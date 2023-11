A mensagem de Di María horas antes do dérbi com o Sporting

Um dérbi com vista para o Marquês: os onzes prováveis de Sporting e Benfica para o jogo na Luz



Dia de dérbi é dia de muita concentração para os jogadores, mas também de 'juntar as tropas'. Este domingo, horas antes do jogo grande no Estádio da Luz entre Benfica e Sporting, Di María recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de união."Hoje todos juntos, Benfica", escreveu o argentino numa storie do Instagram, acompanhado de uma imagem sua em pleno relvado da Luz.Recorde-se que águias e leões entram em campo esta noite (20H30) para disputarem o encontro da 11.ª jornada da Liga Betclic.