A semana louca de Kökçü: depois da estreia a marcar pelo Benfica, a titularidade na seleção

Orkun Kökçü, médio do Benfica, prepara-se para ser titular na sexta-feira, no jogo da Turquia diante da Arménia, a partir das 19h45, e a contar para o Grupo D de qualificação para o Europeu'2024. O jogador vai terminar com chave de ouro uma semana louca.O ex-Feyenoord estreou-se a marcar pelo Benfica, no encontro com o V. Guimarães. No dia seguinte, foi distinguido como melhor jogador do campeonato holandês, num votação dos capitães de equipa. Em 2022/23, marcou 12 golos e fez cinco assistências em 46 jogos pelo Feyenoord.Kökçü rumou depois à Turquia, tendo sido recebido com aplausos de jogadores e técnico no treino da seleção, como deu conta a imprensa daquele pais. Amanhã, no dia em que registará a 23.ª internacionalização, atuará de início diante da Arménia, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal.Reforço mais caro de sempre das águias (custou 25 M€, mais 5 M€ em objetivos), o médio foi titular nos cinco jogos já realizados pelos campeões nacionais, somando um golo e uma assistências. "Estou mais solto", confessou, após o golo aos minhotos.