AG da Benfica SAD aprova Relatório e Contas com 100% dos votos emitidos

O Relatório e Contas da Benfica SAD referente ao exercício de 2022/23, apresentando um resultado líquido de 4,2 milhões de euros, foi aprovado em Assembleia Geral realizada nesta quinta-feira, no Museu Benfica - Cosme Damião, com 100% dos votos emitidos.Foram igualmente aprovados com 100% dos votos emitidos os seguintes pontos: proposta de aplicação dos resultados; voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, bem como nos respetivos membros e ainda no Revisor Oficial de Contas, pelo exercício dos seus cargos; política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização dos membros da Mesa da Assembleia Geral.Quanto ao acordo relativo à alienação das ações representativas da totalidade do capital social das Sociedades Benfica Estádio e Benfica TV foi aprovado com 95,29% dos votos emitidos.