Ponto final: Rafa vai mesmo ficar no Benfica e já esqueceu a proposta milionária que recebeu das Arábias, uma decisão acertada, na opinião de Henrique Nunes, treinador que lançou Rafa Silva no Feirense, em 2012/13."Gostaria de o continuar a ver num grande campeonato", seja no português, com o Benfica, ou num "ainda maior", porque Rafa "tem qualidade para isso", disse o técnico à Rádio Renascença. "Neste momento, acena-se com tanto dinheiro que as pessoas ficam sem saber onde cair. Na minha opinião, o Rafa fazia bem em continuar num bom campeonato europeu", sublinha.E prosseguiu: "Tem vindo a melhorar muito em termos de último passe e finalização e penso que, com a idade, isso ainda se vai aperfeiçoar mais. Acredito que ainda podemos ter o Rafa por mais meia dúzia de anos a praticar muito bom futebol".