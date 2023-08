Ainsley Maitland-Niles apontado ao Benfica

Sem clube desde que finalizou o seu vínculo com o Arsenal no final da temporada passada, o lateral direito Ainsley Maitland-Niles foi esta terça-feira apontado pela imprensa inglesa como estando na mira do Benfica. Segundo o 'The Athletic', as águias são uma de várias equipas que têm debaixo de mira o jogador de 25 anos, que procura nesta fase da carreira dar um novo rumo à sua carreira depois de fechada a etapa no Arsenal, um clube ao qual chegou em 2014.Além do clube da Luz, o mesmo portal fala no interesse de várias equipas da Premier League (nomeadamente os recém-promovidos Sheffield United e Luton), da Arábia Saudita (Al Shabab e Al Taawoun) e ainda de Galatasaray e Trabzonspor. Estes últimos terão mesmo apresentado uma oferta formal, mas a decisão quanto ao futuro ainda não foi tomada.Internacional inglês em cinco ocasiões, o ala direito atuou na temporada passada cedido no Southampton (fez 26 jogos), naquela que foi a sua terceira cedência nos últimos anos. Antes tinha estado na Roma, ao serviço de José Mourinho - fez 12 jogos -, e ainda no West Brom - com 15 partidas realizadas.