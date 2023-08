Alejo Véliz fora dos planos do Benfica

A imprensa argentina noticiou que os encarnados estão de olho em Alejo Véliz, jogador do Rosario Central, mas segundo Record apurou o jovem não está nos planos da SAD benfiquista. Não houve, tão-pouco qualquer sondagem do Benfica pelo jogador, que soma já 11 golos em 23 partidas na atual temporada. O ponta de lança, de 19 anos, tem estado em destaque no emblema argentino, sendo já titular indiscutível de Miguel Ángel Russo, e tem merecido a atenção de vários clubes europeus. O Benfica tem sido um dos nomes mais associados ao jovem talento que, de acordo com a plataforma 'Transfermarkt', tem neste momento um valor de mercado de 7 milhões de euros.