Alemães colocam Schmidt na lista de possíveis candidatos ao comando da seleção da Alemanha

Um dia após Hansi Flick ter sido despedido do cargo de selecionador da Alemanha - depois da surpreendente derrota, ainda que num jogo particular, frente ao Japão (4-1) -, a imprensa germânica apontou com uma lista de possíveis candidatos que poderão assumir o posto deixado pelo antigo treinador do Bayern Munique.Entre os nomes apontados, surge o de Roger Schmidt, treinador do Benfica que tem contrato com os encarnados até 30 de junho de 2026 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Aliás, será este mesmo montante que, de acordo com a imprensa alemã, poderá tornar mais difícil a possibilidade de o técnico, que na última temporada conquistou a Liga portuguesa no ano de estreia pelo Benfica e que já arrancou esta época com o título da Supertaça Cândido de Oliveira, vir a assumir o comando da seleção germânica.Recorde-se que um dos nomes que mais agradam aos responsáveis da Federação Alemã de Futebol é o de Jürgen Klopp, treinador que também tem contrato com o Liverpool até 30 de junho de 2026. Jan Aage Fjørtoft, jornalista da ESPN diz mesmo que o técnico dos redspara suceder a Hansi Flick.