Almoço de confraternização entre direções do Benfica e Toulouse

O presidente do Benfica, Rui Costa, convidou o homólogo do Toulouse, Damien Comolli, para um almoço de confraternização antes do jogo do playoff da Liga Europa.A exemplo do que é habitual nestas circunstâncias, houve troca de lembranças entre os dirigentes de ambos os clubes e a assinatura do livro de honra por parte de Comolli, que escreveu uma mensagem ao clube da Luz. Rui Costa ofereceu uma águia de prata ao líder do emblema francês.