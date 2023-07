América Mineiro empresta defesa ao Benfica

O América Mineiro oficializou esta terça-feira a transferência, a título de empréstimo, do defesa central Gustavo Marques ao Benfica.Segundo o clube brasileiro, o jogador de 21 anos ficará nos encarnados cedido até final da temporada, previsivelmente para atuar na equipa B. Segundo a imprensa brasileira, o Benfica pagará 150 mil euros pelo empréstimo do defesa central, que tem contrato com o clube de Belo Horizonte até dezembro de 2024.Na época passada, Gustavo Marques atuou no Torreense, na Liga SABSEG, tendo realizado 30 jogos e marcado três golos.