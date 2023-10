Anatoliy Trubin deixa mensagem de confiança: «Vamos seguir em frente»

Dois dias depois de o Benfica ter perdido (0-1) na receção à Real Sociedad e de ter ficado em posição delicada no Grupo D da Liga dos Campeões, Anatoliy Trubin deixou uma mensagem de confiança na sua conta oficial do Instagram."Cada jogo é uma experiência. Cada dia é um passo em direção ao objetivo. O futebol ensinou-me a trabalhar igualmente duro após derrotas e vitórias.Vamos seguir em frente", pode ler-se na publicação do guarda-redes ucraniano do Benfica, tendo acompanhado a mensagem precisamente com uma fotografia do embate da passada terça-feira, no Estádio da Luz.