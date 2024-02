António Silva apontado como um dos 10 jovens que podem brilhar no Euro'2024

António Silva integra uma lista de 10 jovens jogadores que estão "prontos a brilhar no Euro'2024". A escolha foi efetuada pelo jornal 'The Guardian' que coloca o defesa do Benfica entre as principais promessas do futebol europeu. O jogador, de 20 anos, é mesmo visto como "a próxima grande transferência do Benfica, após o Campeonato da Europa". Comparado com Rúben Dias com quem tem "qualidades semelhantes", destaca-se "a liderança, a calma sob pressão, a consciência tática e a força física".O The Guardian, conceituado jornal britânico, colocou António Silva num lote de jogadores onde está, à cabeça, Jude Bellingham (Real Madrid), que tem sido a grande figura dos merengues na presente época. Além deste, estão Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Xavi Simons e Benjamin Sesko (Leipzig), Giorgio Scalvini (Atalanta), Warren Zaire-Emery (PSG), Arthur Veermeren (Atlético de Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) e Kenan Yildiz (Juventus).