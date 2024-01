António Silva e João Neves com festejo especial: Cumpriram promessa a jogadores de futebol para cegos

O golo de António Silva frente ao Rio Ave contou com um festejo especial. Após o forte remate que permitiu às águias fazerem o 2-1 e depois de toda a euforia vivida pela equipa, o central correu em direção a João Neves para lhe lembrar daquilo que ambos tinham de fazer. Os dois viraram-se para a bancada e taparam os olhos com a mão. Quem reparou pode ter estranhado, mas há uma explicação. Os dois jogadores fizeram esta promessa após um convívio com jogadores de futebol para cegos no Clube Atlético Cultural.As duas pérolas do Seixal participaram numa ação solidária com o CAC em finais de dezembro, numa reportagem que foi transmitida na BPlay. Os dois tiveram uma experiência diferente do habitual. Jogaram futebol, sim, mas vendados. E foi precisamente nesse encontro que a promessa foi feita."Se um de nós marcar, faremos isso", garantiu António Silva. "Fazemos os dois", corrigiu João Neves.