António Silva e João Neves em ação solidária

Craques no relvado, António Silva e João Neves associaram-se a uma ação solidária, do Clube Atlético Cultural (CAC), da Pontinha, participando num jogo para cegos. Central e médio do Benfica fizeram uma promessa, como se percebe na reportagem da Bplay."Se um de nós marcar, faremos isso", garantiu António Silva, de 19 anos. "Fazemos os dois", corrigiu João Neves, também de 19. Isto de um jogador ter sugerido para festejo de golo tapar os olhos com a mão. A promessa ficou feita.António Silva e João Neves jogaram com óculos escuros especiais e puderam experimentar o que é jogar sem ver. "É muito difícil para eles. Devem ter sofrido muito, principalmente no início. Eles são uns guerreiros. Mesmo sem conseguir ver, estão a jogar e a tentarem divertir-se. Uma palavra para eles pela ambição e pelo espírito guerreiro", constatou o central.Os dois jovens ficaram a saber que a audição é fundamental. Inclusive, bate-se no poste da baliza para se ter uma melhor perceção. "Como não tenho a audição tão apurada como eles, parecia que o som dos postes vinha sempre do mesmo sítio. Não tinha a noção se era mais à esquerda ou à direita. Se não dissessem, não conseguiria perceber", constatou João Neves.No final, o médio algarvio deixou no ar a possibilidade de os dois voltarem num futuro.