António Silva e Morato de volta

Roger Schmidt já contou no treino de ontem com António Silva e Morato, ausentes nos últimos dias para os compromissos com as respetivas seleções. O português não saiu do banco frente ao Luxemburgo, ao passo que o brasileiro voltou mais cedo da concentração dos sub-23, visto que o segundo particular com Marrocos foi cancelado devido ao sismo que atingiu aquele país africano.

Os internacionais sub-21 por Portugal – Samuel Soares, Tomás Araújo e João Neves – são esperados hoje após a goleada (5-0) à Bielorrússia, bem como o médio Kökçü, que foi titular no desaire (2-4) frente ao Japão. Trubin, Aursnes e Musa também podem treinar hoje no Seixal. Amanhã são esperados os argentinos Otamendi e Di María, que jogaram ontem à noite na Bolívia, de forma a completar o plantel tendo em vista a ida a Vizela.