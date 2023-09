António Silva e Morato já treinam no Benfica Campus

O grupo de trabalho de Roger Schmidt está cada vez mais composto. No treino desta manhã, o treinador do Benfica já contou com os centrais António Silva e Morato, ausentes nos últimos dias para compromissos com as seleções. As águias contam ter o plantel todo no Seixal na quinta-feira.Os centrais foram os últimos 'reforços': António Silva não jogou ontem por Portugal, ante o Luxemburgo; já Morato regressou da concentração com os sub-23 do Brasil antes do previsto, visto que o particular com Marrocos foi cancelado. O português cumpriu 90 minutos de quinas ao peito, na vitória frente à Eslováquia, ao passo que o brasileiro não foi utilizado no primeiro jogo disputado com os marroquinos, que venceram por 1-0.Os internacionais sub-21 por Portugal e Orkun Kökçü serão os próximos a passar pelas portas do Benfica Campus. Samuel Soares, Tomás Araújo e João Neves regressam após terem sido titulares nos dois encontros de Portugal, que terminaram em triunfos frente à Andorra (3-0) e à Bielorússia (5-0). Diga-se que o guardião e o central disputaram mesmo os 90 minutos das duas partidas de qualificação para o Europeu de sub-21 (a jogar-se em 2025), enquanto o médio foi substituído aos 69' no primeiro duelo e ao intervalo do segundo.Quanto ao internacional turco, volta a Lisboa depois de um desaire ante o Japão. Kökçü foi titular no particular de hoje, que terminou em derrota por 4-2, acabando por sair ao intervalo. Já no empate, por 1-1, com a Arménia, de apuramento para o Euro'2024, jogou do início ao fim.Até quinta-feira, chegarão ainda ao Seixal Ángel Di María e Otamendi. Os internacionais argentinos jogam esta noite , pelas 21h00, frente à Bolívia. Apesar de esforço redobrado que implica jogar em La Paz, a mais de 3.600 metros de altitude, os encarnados estão confiantes em relação à recuperação dos experientes jogadores.