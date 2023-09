António Silva e os 50 jogos pelo Benfica: «Tenho de continuar a trabalhar, a concorrência é muito forte»

António Silva fez o jogo 50 com a camisola das águias, no terreno do Vizela, um registo que surpreende, uma vez que tem apenas 19 anos. Mas apesar do estatuto de titular que tem tido com Roger Schmidt, o defesa sabe que não pode abrandar."Foi um percurso muito natural, desde o jogo da estreia, no Bessa que tenho tentado fazer o meu melhor dentro de campo. Claro que houve jogos em que cometi erros, o que é normal, na minha idade e não só, é normal num jogo futebol. Os jogos foram-se desenrolando, as coisas foram correndo bem. Para já tenho jogado, mas tenho de continuar a trabalhar, porque tenho concorrência muito forte na minha posição. E nas outras posições do campo o Benfica está recheado de grandes jogadores e o mínimo que posso fazer é trabalhar ao máximo", apontou, numa entrevista à BPlay, onde lembrou o momento em que soube que ia fazer a estreia pela equipa principal dos encarnados."O meu objetivo sempre foi fazer o primeiro jogo e hoje estou a falar pelos 50 jogos. Estou muito feliz. Foram 50 jogos de muita entrega, que é o que faço sempre e espero vir a somar mais. Ter 50 jogos no início de uma segunda época. Estou muito feliz por chegar a esta marca. Quando o Roger Schmidt me disse que eu ia jogar, fiquei muito feliz, liguei aos meus pais a dar a notícia, eles ficaram mais ou tão felizes quanto eu. E hoje estarmos nos 50 jogos é um orgulho para mim e eles, sempre foi aquilo que ambicionámos e pelo que trabalhámos juntos. Também para eles é importante. Recordo-me perfeitamente do primeiro jogo, levo amarelo aos 3 ou 4 minutos. Estava nervoso antes do jogo, com o intuito de fazer bom jogo. Com o desenrolar as coisas foram correndo bem e foi uma estreia positiva", elencou.O defesa assinalou, ainda, o sentimento de já ter sido capitão com a camisola dos encarnados, no encontro com o V. Guimarães. "Foi um sentimento especial, um objetivo também concretizado. Na formação usei muitas vezes a braçadeira, enquanto líder posso sempre dar um pouco à equipa. Também pela juventude, sinto que posso ajudar a equipa. Gosto de sentir essa responsabilidade. Os meus colegas depositaram essa responsabilidade em mim. Fiquei feliz", recordou.