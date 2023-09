António Silva mantém pódio no Golden Boy Index

O central António Silva continua no pódio do Golden Boy Index, destinado a jogadores até aos 21 anos. O jovem do Benfica surge atrás de Bellingham (Real Madrid) e Musiala (Bayern). Diomande (Sporting/40º), João Neves (Benfica/45º) e Fresneda (Sporting/68º) são os restantes representantes da Liga portuguesa. Amanhã inicia-se a 4ª fase de atribuição do prémio, com a abertura da votação no ‘Tuttosport’.