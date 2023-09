Arthur Cabral aponta ao clássico com o FC Porto: «Tem um gostinho diferente»

Arthur Cabral destacou a importância da vitória do Benfica em Portimão, por 3-1 , na 6.ª jornada da Liga Betclic."Para nós é muito importante voltar a vencer. O último jogo foi muito atípico, infelizmente perdemos diante dos nossos adeptos mas o futebol é isso. É estarmos a jogar duas vezes por semana e conseguir virar, com uma vitória fora de casa, com um adversário difícil. Agora é levantar a cabeça, que todos os jogos para nós são uma final e o próximo é muito importante", disse o avançado brasileiro à Sport TV, ele que foi aposta de Roger Schmidt para a 2.ª parte.Confrontado com o duelo da próxima jornada, dia 29, com o FC Porto, Arthur perspetivou "um jogo muito difícil". "Além dos três pontos, significa muito para nós porque é um clássico, então tem um gostinho diferente. Sei que a nossa equipa é muito qualificada e está muito preparada para jogar qualquer partida e principalmente essas partidas importantes", justificou.O atacante canarinho perdeu o estatuto de titular, mas frisa que trabalhar para ajudar: "A adaptação é sempre uma fase diferente. Estou a conhecer melhor os meus companheiros, o meu treinador e sinto-me cada vez melhor, cada dia mais preparado para ajudar os meus companheiros dentro de campo."A fechar, Arthur Cabral admitiu que não tem metas de golos a alcançar. "Nunca trabalhei com metas, trabalho jogo a jogo. Sei do meu potencial, sei que posso vestir esta camisola e sei que posso ajudar a equipa a fazer golos também", concluiu.