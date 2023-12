Arthur Cabral faz mira à Liga

Decisivo em Salzburgo, com o golo que colocou o Benfica no playoff da Liga Europa, Arthur Cabral é candidato ao onze em Braga. O avançado contratado à Fiorentina ainda procura o 1º golo na Liga Betclic, depois de já ter faturado na Taça de Portugal, Allianz Cup e Liga dos Campões. Com 17 golos realizados, só lhe falta a prova de regularidade.

"Para os avançados, é muito importante marcar, especialmente quando se é novo no clube e o início não foi perfeito. Cada golo é importante para a confiança, e se for um como o de terça-feira, decisivo e importante para a equipa, mesmo só jogando cinco minutos... Ele fez o que um avançado tem de fazer e foi muito bom para ele", analisou Roger Schmidt, frisando: "Todos sabemos que pode jogar mais do que o que mostrou e cada golo marcado vai ajudá-lo."

O treinador não abriu o jogo quanto à presença do camisola 9 no onze. "Não decidi ainda quem vai estar no onze. Casper [Tengstedt] tem tido um bom desempenho do ponto de vista tático e é fisicamente forte, corre muito e pressiona imenso, apoiando no meio-campo e na defesa. O Petar [Musa] é semelhante. Já o Arthur é um avançado um pouco diferentes. Ainda vou pensar nas melhores escolhas", adiantou.