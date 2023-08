Artur Fernandes assina contrato profissional com Benfica

O Benfica assinou este domingo contrato profissional com Artur Fernandes. Na temporada passada, o guarda-redes de 16 anos disputou 12 encontros na equipa de juvenis B das águias.Aos meios de comunicação do clube encarnado, o guardião mostrou-se muito entusiasmado com a renovação do vínculo: "É um orgulho representar o Benfica. Estou feliz por assinar este contrato, agora quero tentar ajudar a equipa a conquistar o Bicampeonato de Sub-17. Quero evoluir mais. Enquanto equipa, somos todos unidos e procuramos evoluir juntos".