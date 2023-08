As mudanças e obstáculos antes de ser o reforço mais caro do futebol português: as origens de Kökçü

Orkun Kökçü foi contratado pelo Benfica por 25 milhões de euros (mais 5 M€ em objetivos) e tornou-se na contratação mais cara do futebol português. A revista 'Sábado' puxou o filme atrás e recordou as origens do internacional turco nascido na Holanda. O Groningen foi a primeira casa de Kökçü e obrigou a muitas mudanças."Ficou claro de que eram bons o suficiente para jogar na nossa equipa, mas o Ozan tinha a idade certa e o Orkun, na altura com 11 anos, era demasiado novo. O pai sugeriu que a família se mudasse, o que era um grande passo, mas resolveu-se. Investiram nos rapazes. Assim, eles puderam frequentar a escola em Groningen e participar no programa completo de futebol", contou Peter Jeltema, então diretor da academia do clube holandês, à 'Sábado'.Mais tarde, surgiram outros obstáculos, contornados por Kökçü. "Era pequeno e foi difícil no início, mas ele era um lutador e bom com a bola"", acrescentou Peter Jeltema. Depois do Groningen, Kökçü transferiu-se para o Feyenoord.