Assessor de imprensa do Benfica multado em 460 euros na sequência do jogo com o Sp. Braga

O Benfica terminou a receção ao Sp. Braga com um sorriso no rosto - o triunfo, por 1-0, revelara-se muito importante na reta final da Liga -, mas os últimos minutos foram de muita tensão. Ricardo Lemos, assessor de imprensa dos encarnados, acaba por ser agora multado em 460 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.A confusão instalou-se aos 90’+8 junto à área bracarense: jogadores, treinadores, staff de apoio e até a segurança privada do recinto envolveram-se. Isto depois da intervenção de Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes dos encarnados, que pegou na bola que saiu pela linha lateral. Um elemento bracarense acabou por ir ter com o técnico, que viria a ser expulso, e confrontou-o. Bruma pontapeou um cone e os ânimos exaltaram-se com cerca de três dezenas de pessoas a amontoarem-se já fora das quatro linhas e a merecer a intervenção do árbitro Luís Godinho, que teve de mostrar vermelhos.