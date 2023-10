Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Aursnes apaga fogo no flanco direito: bombeiro norueguês recua no terreno Com Bah lesionado, o polivalente jogador será a solução para completar a defesa





APOSTA. Aursnes destaca-se pela versatiliadade

• Foto: David Cabral Santos