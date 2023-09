Aursnes: «Atingi um nível que nunca pensei que existisse em mim»

Fredrik Aursnes fez com o Portimonense o jogo 50 da carreira pelo Benfica, num percurso que o tem deixado altamente orgulhoso. O norueguês confessa até que nunca pensou chegar a um nível destes."Tem sido um percurso muito bom, porque, para ser sincero, aqui tenho jogado o melhor futebol da minha carreira e sinto que atingi um nível que nunca pensei que existisse em mim. Estou muito grato à equipa e aos jogadores que me rodeiam por jogarem tão bom futebol e por conseguirem retirar o melhor de mim. Tem sido um percurso muito bom e tenho desfrutado muito", anotou, em declarações à BPlay, dando conta que não tem dúvidas de que rumar ao Benfica foi uma escolha certeira: "É um bom sentimento, fico muito orgulhoso sempre que visto esta camisola. É realmente um clube muito bom para se estar e todo o clube, os jogadores, a equipa técnica e os treinadores têm sido muito bons para comigo, desde que aqui cheguei. Tem sido um bom percurso até agora. Foi um enorme passo para mim ter vindo para aqui. Recordo-me do meu primeiro jogo, uma viagem fora de casa [com o Boavista]. Estavam tantos adeptos do Benfica no estádio. Foi uma experiência completamente nova, por isso foi fantástico presenciá-lo e fazer parte disso".Aursnes comentou ainda o próximo jogo, o clássico frente ao FC Porto, que diz ser uma "partida muito importante". "Vamos tentar fazer as mesmas coisas antes de cada jogo, tentamos analisar o adversário e preparar-nos da melhor forma possível", anotou.Já sobre a possibilidade de fazer várias posições no terreno, o jogador assinala ter "uma mente aberta". "Tento encontrar a felicidade a jogar em qualquer uma delas. Isso torna mais fácil jogar bem em diferentes posições", apontou.