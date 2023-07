Aursnes erra e pede desculpa após o primeiro golo do Feyenoord

Após a perder a bola, na origem do primeiro golo do Feyenoord, Fredrik Aursnes assumiu o erro. Assim que Igor Paixão colocou a bola no interior da baliza, o médio levantou ligeiramente o braço para os companheiros, num claro pedido de desculpas. A partida de ontem marcou também o regresso de Aursnes ao De Kuip, de onde saiu para a Luz em 2022. Além de muito aplaudido, recebeu uma medalha do Feyenoord. "Uma pequena lembrança para um jogador especial. Obrigado, campeão!", escreveu o clube, nas redes sociais.