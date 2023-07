Aursnes: «Estamos motivados e com muita ambição»

O Benfica iniciou nesta quarta-feira os trabalhos da pré-temporada cabendo a Aursnes, uma das figuras do título conquistado na época passada, a missão de apontar as metas dos encarnados para 2023/24. "Os adeptos têm sido incríveis, em todo o tempo que passei aqui. Tivemos noites fantásticas e espero poder partilhar novos momentos na época que aí vem. Estamos motivados para começar a pré-época, fazer um bom trabalho, preparar-nos bem, para que na nova época possamos partilhar grandes momentos", afirmou o médio à BTV, mostrando-se rendido a Lisboa: "É fantástico estar aqui. A cidade, o clube, as pessoas à nossa volta, as pessoas dentro do clube... É fantástico. É bom estar a começar agora, estar aqui no primeiro dia, estou muito entusiasmado para os próximos dias e para a próxima temporada."Depois de dizer que "as férias foram boas" pois permitiram "ter algum tempo para descansar", o internacional norueguês deixou uma garantia aos benfiquistas. "Agora estou motivado para iniciar uma nova época. Queremos sempre evoluir e melhorar, queremos progredir e temos essa ambição. Queremos sempre aprender e fazer melhor. O grupo, os jogadores e os técnicos estão muito motivados. É um grupo com muita, muita ambição", frisou Aursnes.As expectativas são elevadas depois de a equipa ter festajado o 38 e de ter alcançado, pela segunda época consecutiva, os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Contudo, o médio alerta para a qualidade dos adversários. "É difícil dizer. Acho que há boas equipas e queremos competir, claro, temos essa vontade, estamos motivados para isso. Não sei, é difícil dizer, mas é claro que será difícil. Há muitas equipas de qualidade, então acredito que será uma época difícil."O polivalente foi preponderante na época de estreia na Luz, depois de ter sido contratado ao Feyenoord, e confessou ter ficado rendido à dimensão do Benfica. "Não sei se me surpreendeu, mas poder testemunhá-lo... Foi fantástico. É muito especial, e sinto-me muito orgulhoso por estar aqui, e por fazer parte disto", referiu no dia 1 do Benfica versão 2023/24.