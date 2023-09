Aursnes jogou em 3 posições

No dia em que cumpriu o jogo 50 de águia ao peito, Fredrik Aursnes apresentou-se no onze inicial adaptado a lateral-esquerdo, algo que já havia acontecido nos 5 jogos anteriores. No segundo tempo, passou da esquerda para a direita, visto que Bah saiu ao intervalo. Contudo, o norueguês ainda viria a ser utilizado a médio-defensivo a partir do minuto 86’, altura em que Florentino foi substituído.