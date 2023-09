Aursnes nem equaciona deixar Portugal: «O dinheiro significa pouco, estou muito feliz no Benfica»

Fredrik Aursnes declara-se ao Benfica e a possível mudança para outro clube e campeonato não lhe passa, agora, pela cabeça. E se tivesse recebido uma proposta em que lhe duplicariam o salário? "Não teria sido tentador", garante."O dinheiro significa pouco, estou muito feliz no Benfica. Estou extremamente feliz onde estou agora e neste momento não há nada que me faça pensar em substituir o Benfica", sublinhou o norueguês, em declarações à TV2, ainda que não feche a porta à saída mais para a frente: "O futuro terá que me mostrar isso. Não é algo em que esteja a pensar agora. O Benfica é um clube fantástico e não é algo que queira mudar, por nada".O jogador foi questionado sobre o interesse do Aston Villa na sua contratação, mas desvalorizou esse facto. "Ouvi os rumores, mas não creio que tenha existido mais nada do que isso", afirmou abordando depois o facto de, no Benfica, já ter feito várias posições diferentes: "Está a correr muito bem. Farei o meu melhor, não interessa onde e encontrarei sempre alegria em novas posições. Estou sempre de mente aberta para isso".Recorde-se que Aursnes irá entrar hoje em campo, no duelo entre a Noruega e a Geórgia (19H45), onde é previsível que seja titular. Depois, regressa a Portugal para integrar a preparação dos encarnados frente ao Vizela (sábado, 20H30). Mas só deve começar a trabalhar sob as ordens de Schmidt na quinta-feira.