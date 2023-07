Aursnes relembra ida ao Marquês de Pombal: «Foi incrível fazer parte daquele momento»

Fredrik Aursnes está ao serviço da seleção norueguesa, onde contou um pouco da experiência de ter estado no Marquês de Pombal, nos festejos do título de campeão do Benfica."Foi bastante positivo conseguir o objetivo no último jogo, onde ganhámos o campeonato. Foi muito divertido e incrível fazer parte daquele momento. Foi muito divertido", revelou o médio, num vídeo publicado nas redes sociais da federação norueguesa, onde falou do que espera para o duplo compromisso de qualificação para o Europeu 2024, frente à Escócia e ao Chipre: "Espero que possamos fazer duas boas exibições e de preferência que consigamos os seis pontos. Que haja casa cheia e estádio cheio é algo com que sonhamos".