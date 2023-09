Aursnes sobre o golo: «Se calhar tive alguma sorte...»

Aursnes foi considerado o homem do jogo para a BTV e, no final, assumiu a responsabilidade de comentar a goleada do Benfica por 4-0 alcançada frente ao V. Guimarães."Foi um bom jogo que ficou diferente depois do cartão vermelho. De qualquer forma nós fomos em frente, continuámos focados, concentrados e marcámos quatro golos... foi uma grande noite", afirmou à BTV, onde ainda comentou o seu golo: "Se calhar tive alguma sorte mas foi bom ter marcado".Sobre o facto de ter jogador a lateral-esquerdo, o nórdico garantiu sentir-se "confortável" na posição. "Tenho a sorte de ter a ajuda de bons companheiros de equipa e isso ajuda sempre", concluiu.