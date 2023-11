Ausência surpreendente: Benfica viaja para Chaves sem Bernat

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A comitiva do Benfica viajou de avião para Chaves com uma ausência surpreendente. O lateral-esquerdo Juan Bernat está fora dos eleitos de Roger Schmidt para a partida deste sábado, a contar para a 10.ª jornada do campeonato.





O jogador emprestado pelo PSG fez até agora 6 jogos, mas apenas 3 como titular, sendo assim Jurásek o único lateral-esquerdo de raiz nos convocados. Record sabe que não integrou o treino de hoje.Outra novidade passa pelo regresso de Musa, recuperado de uma amigdalite que o afastou dos dois últimos encontros.No total, Schmidt levou 21 jogadores.

Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Luka Velickovic.



Defesas: Otamendi, António Silva, Morato, João Victor, Tomás Araújo e Jurásek.



Médios: Aursnes, João Neves, Florentino, Chiquinho e João Mário.



Avançados: Di María, Rafa, Guedes, Tengstedt, Tiago Gouveia, Arthur Cabral e Musa



Notícia atualizada às 20h03.