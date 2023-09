Bah difícil para deslocação do Benfica a Vizela

Mais uma dor de cabeça para Roger Schmidt: será difícil poder contar com Alexander Bah para o duelo com o Vizela, no sábado. Depois de ter sido dispensado da seleção dinamarquesa, o lateral apresentou-se este sábado no Benfica Campus para ser reavaliado e as primeiras impressões não são as melhores.De acordo com a primeira avaliação efetuada pelo departamento médico das águias, o defesa sofreu um traumatismo no pé esquerdo e, neste altura, afigura-se como pouco provável a recuperação até ao duelo com os minhotos. Nos próximos dias, será novamente avaliado, altura em que se poderão ter mais certezas quanto ao tempo que Bah necessita para recuperar deste problema físico que já o afastou do duplo compromisso da Dinamarca.Sem outro lateral-direito de raiz no plantel, João Victor e Aursnes são as alternativas para ocupar o lugar de Bah. Mas refira-se que o médio norueguês já tem sido utilizado na esquerda, pois Jurásek também se encontra a recuperar de lesão.