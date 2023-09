Bah dispensado da seleção dinamarquesa

Alexander Bah foi esta sexta-feira dispensado dos trabalhos da seleção da Dinamarca, a contas com uma lesão num pé. O lateral do Benfica já tinha falhado o jogo de ontem, com São Marino (vitória por 4-0), pelo mesmo motivo e agora o departamento médico da seleção nórdica considerou que o futebolista não iria recuperar a tempo do encontro com a Finlândia, agendado para domingo. Com Bah a voltar a Lisboa, o selecionador Kasper Hjulmand chamou para o seu lugar Rasmus Kristensen (AS Roma) e Victor Kristiansen (Bolonha)."Completou todas as sessões de treino e só hoje [ontem] é que sentiu um pouco de dor. Fizemos exames e trata-se de uma lesão no pé. Para além disso, não sei. Infelizmente, as coisas não parecem tão boas com Alexander, e não esperamos que ele esteja lá no domingo [com Finlândia], mas teremos mais informações ainda esta noite. Só temos de confirmar e analisar as coisas e a forma exata para proceder. Mas nas próximas horas, vamos tomar uma decisão", disse Kasper Hjulmand, o treinador dos dinamarqueses", afirmou Hjulmand depois da partida com São Marino, ainda antes da dispensa de Bah.