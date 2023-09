Bah e Florentino queixosos

Uma das primeiras preocupações de Schmidt, ontem, foi Alexander Bah, que fez o jogo 50 de águia ao peito. O internacional dinamarquês ficou caído no relvado, aos 30’, visivelmente queixoso do pé esquerdo e gerou preocupação. Sobretudo por se tratar de uma zona onde o lateral-direito teve recentemente complicações. Recorde-se que Bah regressou da seleção da Dinamarca mais cedo do que o previsto devido a uma lesão no pé esquerdo, justamente. Ontem, acabou por sair ao intervalo.

Também Florentino fez soar os alarmes. Já perto do final, o médio ficou agarrado à coxa direita, sendo substituído aos 86’.