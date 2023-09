Bah encantado por representar as águias: «Nunca pensei chegar a um clube como o Benfica»

Alexander Bah fez o jogo 50 pelo Benfica, no terreno do Portimonense, uma marca que, admite, há alguns anos não achava que fosse possível de vir a acontecer. "Desde que comecei a jogar futebol, nunca pensei que fosse jogar num clube como o Benfica, portanto, ter já 50 jogos deixa-me muito orgulhoso. Sinto-me muito honrado por vestir ter esta camisola. Estou muito feliz", anotou, em declarações à BPlay.Este foi um percurso que começou numa receção ao Arouca, uma partida que ainda hoje não sai da cabeça do dinamarquês. "Foi uma vitória fantástica no Estádio da Luz. O ambiente era incrível e recordo-me de estar tão nervoso que fiquei muito contente com o meu desempenho. E sim, a assistência [para o Rafa] significou muito para mim", referiu, antes de explicar o que sentiu pelo golo apontado com o Portimonense, no domingo: "Não marquei muitos golos, então sempre que o faço a sensação é difícil de descrever. Desfrutei bastante, fiquei feliz pelo golo, mas ainda mais pela vitória. Foi uma boa forma de celebrar o quinquagésimo golo".O lateral direito só tem elogios para esta passagem pelo clube da Luz e aponta agora ao duelo com o FC Porto. "Espero que seja um jogo muito bem disputado e espero que o estádio fervilhe, como se diz em dinamarquês. Sei que os adeptos estão prontos, têm estado sempre prontos de todas as vezes que estamos juntos. Por isso, também temos de estar prontos e estou certo que estaremos", explicou.