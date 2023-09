Bah lesionou-se na seleção dinamarquesa

O defesa Alexander Bah sofreu uma lesão, aparentemente de pouca gravidade, ao serviço da seleção da Dinamarca, uma mazela que o levou mesmo a ficar de fora do duelo desta quinta-feira diante de São Marino, que os nórdicos venceram por 4-0."Completou todas as sessões de treino e só hoje [ontem] é que sentiu um pouco de dor. Fizemos exames e trata-se de uma lesão no pé. Para além disso, não sei. Infelizmente, as coisas não parecem tão boas com Alexander, e não esperamos que ele esteja lá no domingo [com Finlândia], mas teremos mais informações ainda esta noite. Só temos de confirmar e analisar as coisas e a forma exata para proceder. Mas nas próximas horas, vamos tomar uma decisão", disse Kasper Hjulmand, o treinador dos dinamarqueses.Bah é dono e senhor da lateral direita no Benfica e tem cinco jogos disputados esta época. Os encarnados voltam a jogar no dia 16, em Vizela, na 5.ª jornada da Liga.