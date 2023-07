Bah vai sentir saudades de Gilberto e elogia João Victor: «Mostrou que pode ser lateral direito»

Alexander Bah é o único lateral direito de raiz no plantel do Benfica, mas acredita que tem concorrência dentro de portas e deixou elogios à exibição de João Victor, central adaptado à ala, frente ao Southampon."Não sou o único defesa direito. O Aursnes pode lá jogar, o João Victor mostrou que pode jogar a defesa direito. Há competição suficiente", referiu, particularizando sobre o jogo de quarta-feira. "O João Victor jogou muito bem. Desenvolveu-se muito no Nantes. Estamos a desfrutar porque a qualidade é muito boa."Ainda assim, durante o estágio em Burton, Bah deixou uma palavra simpática a Gilberto, que saiu para o Bahia e a quem ganhou o posto na época passada. "Vamos sentir saudades de Gilberto, de certeza. Não me cabe dizer quem comprar."O defesa, de 25 anos, acredita ainda que Jurásek, com quem partilhou balneário no Slavia Praga, é um reforço de peso e sente que o Benfica está a atuar bem no mercado. "Jurásek é um bom amigo, estou muito feliz por vê-lo. É um fantástico jogador, vai encaixar muito bem. É uma boa pessoa. Posso dizer o mesmo de Kökçü. Sei que é um fantástico jogador, joguei quatro vezes contra ele. Estou muito contente com as nossas contratações. Vão ajudar a equipa e são boas pessoas", disse, sem querer desvendar o que disse Di María ao grupo. "Podem perguntar-lhe. Mas todos sabem que ele está muito feliz."Sem querer dizer se o Benfica está com um plantel mais forte esta época, o lateral mostrou-se confiante e ambicioso para 2023/24. "É difícil avaliar. Só treinamos uma semana. Mas o objetivo é ser ainda melhor do que na época passada. Penso que vamos fazer uma excelente temporada", salientou, já depois de abordar a intensidade da pré-época. "É duro. Há muitos treinos, trabalhamos muito. Mas tem sido fantástico. Temos novos jogadores, demos-lhes as boas-vindas, é bom ver novas caras e quem regressou de empréstimo. Estou muito contente, o ambiente entre o grupo é muito bom", frisou.