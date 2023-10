Barcelona atento a Rafa

O contrato de Rafa termina no final da presente temporada e ainda não há acordo para renovar, pelo que o avançado, de 30 anos, pode ser um jogador livre no próximo verão. Nesse contexto, o jornal ‘Sport’ incluiu o nome do benfiquista numa lista de 18 jogadores que acabam contrato em 2024 e estão no radar do Barcelona.

Além de Rafa, a referida lista da publicação espanhola inclui Jorginho (Arsenal), Guido Rodríguez (Bétis), Koke (Atlético Madrid), Pablo Fornals (West Ham), Lindelof (Man. United), Thomas Muller (Bayern), Morata (Atlético Madrid), Tomas Soucek (West Ham), Erik Lamela (Sevilha), Nico Williams (Athletic Bilbao), Matip (Liverpool), Thiago Alcântara (Liverpool), Ben Yedder (Mónaco), Kimpembe (Paris Saint-Germain), Fofana (Mónaco), Martial (Man. United) e Lucas Ocampos (Sevilha).