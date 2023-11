"Benfica ajoelhou-se", levou "banho" e "lição histórica": imprensa internacional arrasa águias na Champions

A imprensa internacional não poupa o Benfica, que perdeu, por 3-1, com a Real Sociedad na 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Fala até numa exibição "avassaladora" da formação espanhola, diante de uma equipa "que se ajoelhou".





"A Real Sociedad fez muito bem o seu trabalho, ao vencer por 3-1 o Benfica, um resultado que inclusivamente foi curto.""O Benfica, um brilhante bicampeão da Europa, ajoelhou-se diante de uma Real Sociedad avassaladora, que lhe deu uma lição histórica. Um banho diante de um rival que não disse nada e que coloca os 'txuri-urdin' nos oitavos de final pela segunda vez na sua história, depois do triunfo do Inter na Áustria.""Esta Real Sociedad vai com tudo na Champions. A exibição na primeira parte diante do Benfica foi para recordar, própria de um aspirante a passar, não aos 'oitavos' nem aos 'quartos', mas a ganhar a 'orelhuda'. A competição vai coloçá-la no seu lugar, mas neste momento é a equipa que mais deslumbrou.""Exibição, agitação, banho, 'masterclass' de futebol e inúmeros adjetivos que demoraríamos mais tempo a procurar do que o Real levou para vencer um campeão da Europa e de Portugal como o Benfica. Parecia uma partida de profissionais contra cadetes numa meia hora mágica e histórica, daquelas raramente vistas no mundo do futebol.""Tal como na primeira mão, a Real Sociedad mostrou mestria para vencer e destruir qualquer esperança do Benfica se qualificar.""Grande festa em San Sebastian. A Real Sociedad desmorona o Benfica e vence por 3-1. Poucas horas depois classifica-se para os oitavos-de-final com a vitória do Inter na Áustria.""Massacre basco. A Real Sociedad construiu a vitória na primeira parte. Fez o 3-0 e poderia facilmente ter marcado mais, com uma enorme pressão. E o Benfica sucumbiu."