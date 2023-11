Benfica alerta adeptos antes da Champions: «Atitudes menos adequadas comprometem a imagem do clube»

O Benfica pediu aos adeptos uma atitude exemplar na visita à Real Sociedad nesta quarta-feira depois de ter cumprido castigo na visita ao Giuseppe Meazza, no duelo frente ao Inter, num jogo em que as águias não puderam contar com apoio."Atitudes ou comportamentos menos adequados e em total oposição ao que são o espírito e a cultura do Sport Lisboa e Benfica não apenas comprometem a imagem internacional do Clube como têm sérios impactos económicos e impedem a equipa de contar com o apoio que tanta diferença faz e ajuda a conquistar as vitórias que tanto queremos", lê-se na nota oficial das águias.Os encarnados, recorde-se, cumpriram castigo depois de vários adeptos encarnados ferirem várias pessoas com arremesso de tochas na 2ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões de 2022/23, frente ao Inter, no Giuseppe Meazza, cumprindo castigo, por coincidência, no mesmo estádio.Agora, o Benfica lembra esse episódio para sensibilizar os sócios e adeptos, pelo que exige "um comportamento irrepreensível ao longo de toda a partida."No fim desse comunicado, o Benfica reforça o alerta para que os adeptos coloquem o clube à frente: "Nesse sentido, fica o apelo claro a todos os adeptos: apoiem a equipa, defendam o clube."De resto, San Sebastián receberá nesta quarta-feira à volta de 1.800 benfiquistas. Este, pelo menos, é o número de bilhetes que as águias venderam.