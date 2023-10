Benfica assina parceria com clube que atua na segunda divisão indiana

O Benfica continua a estabelecer parcerias além-fronterias e, agora, chegou a mais de 8 mil quilómetros de distância. As águias assinaram um acordo com o Sreenidi Deccan, clube que atua na segunda divisão indiana. Assim, os indianos podem utilizar os métodos de treino dos encarnados nos seus escalões de formação, onde se incluem jovens com idades compreendidas entre os 6 e 18 anos.O emblema da Luz espera colher frutos com esta nova parceria. "O Benfica acredita que, onde há pessoas, o talento está à espera de ser descoberto. Estar na origem permite-nos identificar e cultivar esse talento. Mesmo reconhecendo que o caminho é longo, estamos otimistas. Confiamos na nossa capacidade de identificar, desenvolver e eventualmente apresentar podrígios Made in Benfica, Made in Índia", explicou Davide Gomes, diretor de projeto e expansão internacional do futebol jovem do Benfica.