O Benfica está atento à situação de Sverre Nypan, garante a imprensa internacional. O jovem norueguês atua no Rosenborg, onde as águias descobriram Kasper Tengstedt, e é visto como uma promessa no seu país.Aos 16 anos, o médio soma já 8 jogos disputados pela equipa principal do emblema da Noruega: 6 nesta época e 2 na última.