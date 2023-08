Benfica atinge marca única entre clubes portugueses: 2 milhões de seguidores no TikTok

O Benfica atingiu um número redondo na rede social TikTok. As águias chegaram aos 2 milhões de seguidores na plataforma, feito único entre clubes portugueses.No total, a conta dos encarnados soma mais de 200 milhões de visualizações e 25 milhões de interações. O vídeo mais famoso - com 32,3 milhões de visualizações e 2,8 milhões de 'gostos' - mostra a finta de Di María a Cristiano Ronaldo, no particular entre Benfica e Al Nassr, no Algarve.