Benfica Campus vandalizado esta madrugada

Um grupo de encapuzados vandalizou, esta madrugada, o centro de treinos do Benfica.sabe que por volta da 1 da manhã, dezenas de adeptos - que deixaram, entre os grafittis, a assinatura 'JL' (Juventude Leonina) - inscreveram mensagens ofensivas às águias nas paredes do exterior do Benfica Campus.Ainda no Seixal, o grupo lançou vários petardos e outros engenhos pirotécnicos, com o intuito de incomodar os jogadores do plantel do Benfica. Contudo, a equipa não se encontra a estagiar no centro de treinos.Pelas 9h30, já o Benfica se havia encarregue de limpar as paredes.