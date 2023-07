Benfica coloca à venda bilhetes para o particular com o Burnley

O Benfica anunciou este sábado que já se encontra disponível a compra de bilhetes para o duelo de pré-temporada com o Burnley, partida que se disputa às 20h30 de terça-feira, 25 de julho, no Estádio do Restelo.

Através de uma nota publicada, as águias informaram que a compra dos ingressos já se encontram disponíveis mas apenas no site oficial do clube. Os adeptos poderão ainda comprar os bilhetes para este jogo nas bilheteiras do Estádio do Restelo, mas apenas no dia de jogo.

A venda online dos bilhetes está disponível a todos os sócios e público em geral até às 18h30 de segunda-feira, 24 de julho. Presencialmente, os adeptos poderão adquirir os seus bilhetes na bilheteira do Estádio do Restelo no dia de jogo, a partir das 10 horas, junto à porta 9.

Os preços dos bilhetes variam entre os 10 e os 25 euros. Está proibida a entrada de menores de três anos.